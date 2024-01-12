Украинские исполнители оказались в тройке лидеров.

Букмекеры обновили свои прогнозы после анонса 11 конкурсных песен финалистов нацотбора на Евровидение 2024. В тройке лидеров оказалась Великобритания, Украина и Швеция.

Сначала эксперты отдали украинцам примерно третье место, а второе - Израилю. Сейчас Великобритания лидирует с результатом 8%, а у Украины 7% на победу. Третье же место прогнозируют Швеции, а четвертое – Италии. У них по 6%. Израиль опустился на пятую строчку с 5%.

Национальные отборы в странах-участницах еще не состоялись, потому ситуация может кардинально меняться.

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В этом году Евровидение пройдет в Мальме, в мае.

Нацотбор Евровидение -2024 – последние новости

11 января состоялась жеребьевка, в ходе которой стало известно, под каким номером будут выступать финалисты Нацотбора на Евровидение-2024.

После презентации конкурсных песен возникло два скандала. В первый попали певицы, выступившие в дуэте – alyona alyona & Jerry Heil. В их песне не раз упоминается противоречивая персона Матери Терезы.

Фигурантами второго сканадала стала группа NAHABA, которая представила песню "GLASSS". Отмечается, что композиция якобы напомнила один из треков группы "Тату", а именно трек "Нас не догонят".

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