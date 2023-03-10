Ранее группе TVORCHI пророчили первое место, но теперь ее подвинули в рейтинге.

До Евровидения-2023 осталось меньше трех месяцев. Мероприятие, которое пройдет в середине мая в Ливерпуле, вызывает бурные обсуждения. Ранее украинская группа TVORCHI была лидером по прогнозам букмекеров, однако сейчас она опустилась на одну позицию.

Букмекерская контора Smarkets обновила данные, согласно которым у Швеции велики шансы победить. По состоянию на 10 марта победа их представителя возможна на 45,05%. На втором месте Украина с 18,52%. Тройку лидеров закрывает Финляндия – 13,51%. На четвертом и пятом местах Норвегия и Чехия с 5,88% и 3,12% соответственно.

Стоит отметить, что данный прогноз еще неоднократно изменится, поскольку еще не все страны-участницы Евровидения представили своих конкурсантов.

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Евровидение-2023: где и когда состоится

Несмотря на то, что в прошлом году победила украинская группа Kalush Orchestra, проводить конкурс этого года будут в Великобритании. Такое решение принял европейский вещатель, оценив ситуацию с безопасностью в Украине. Таким образом Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле от имени Украины. Пройдет оно 13 мая.

Уже известно, что одной из ведущих будет украиская певица Юлия Санина, а для беженцев предоставят бесплатные билеты.

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