Первое место все так же сохраняется за Украиной.

Сегодня, 12 мая, состоится второй полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение 2022. А 14 мая пройдет финал, во время которого и станет известен победитель.

Букмекеры все так же прогнозируют громкую победу украинской группе Kalush Orchestra, которые в первом полуфинале просто подорвали зал и заставили зрителей аплодировать стоя.

Но вот со вторым местом произошли некоторые перемены. Если раньше букмекеры на вторую строчку ставили итальянский дуэт Mahmood и BLANCO, то сейчас их место занял британский певец Сэм Райдер. Ему прогнозируют победу с вероятностью 11%.

Кроме того, букмекеры прогнозируют Украине победу с вероятностью 52%. Хотя еще до первого полуфинала на Kalush Orchestra ставили только 42%.

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления попали в финал Евровидения 2022.

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