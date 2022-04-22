Музыканты пели под открытым небом.

Группа Kalush Orchestra, которая в этом году будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2022, поехала в полуразрушенный Ирпень, чтобы поддержать своим творчеством.

Видео своего выступления под открытым небом артисты опубликовали в Instagram.

"Спасибо, что так много людей собралось. Мы недавно приехали и были неподалеку, и не знали, что так много людей тут соберется и будет столько камер. Мы хотим вас поддержать и если знаете наши песни, подпевайте. У нас нет ни колонок, ничего, мы просто под акустику пару песен исполним", — обратился Олег Псюк к жителям Ирпеня.

Отметим, что Kalush Orchestra - не единственные, кто не побоялся ехать в Ирпень после того, как город пребывал под контролем российских оккупантов. Ранее УНИАН сообщал, что украинская группа "Без обмежень" в воскресенье, 17 апреля, дала концерт в городе Ирпень Киевской области. Музыканты пели под гитару просто разместившись на стульчике.

Напомним, хореограф Евгений Кот рассказал о том, чем занимается на войне.

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