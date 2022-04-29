Премьера песни состоится уже 2 мая 2022 года.

Британский певец Эд Ширан и украинская рок-группа "Антитела" записали совместную песню-микс из нового трека Ширана 2Step и трека "Антител" - "Сирени обірвали наш сон".

В этой коллаборации поднимется тема войны в Украине. "Антитела" вспомнят первые дни вторжения России в нашу страну.

"В последующие несколько недель выйдут несколько невероятных версий песни 2Step, в создании которых примут участие исполнители из разных уголков мира. И первой выйдет версия с украинской группой "Антитела". Будьте внимательны по понедельникам, средам и пятницам в мае", - сказал Эд Ширан.

Премьера песни состоится уже 2 мая. Послушать ее можно будет на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк создал коллаборацию с британской группой Pink Floyd. Их песня "Hey Hey Rise Up" возглавила мировые хит-парады.

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