Певица восхитила поклонников новой видеоработой к песне о "разноцветной" любви.

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип к своей новой песне raznotsvetnaya.

Ролик вышел на ее YouTube-канале.

"Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее", – написала она в подписи к своему клипу.

"Когда любовь сталкивается с препятствиями, она становится еще сильнее, ярче и разноцветнее!" – отметила Надя и в своем Instagram.

В клипе Дорофеева снялась сразу в нескольких образах: в корсетном боди, длинной шубе, сидя на лошади и в спорткаре. При этом певица предстала как яркой блондинкой, так и знойной брюнеткой.

Надя Дорофеева: новый клип

Надя Дорофеева: реакция сети на новый клип

"Как красиво", "В тебя невозможно не влюбляться. Дорофеева кайф", "Кайф", "Очень понравилось, только наши украинские звезды, умеют так сделать, чтобы все было на высшем уровне", "с премьерой", – отреагировали поклонники.

Напомним, ранее сообщалось, как Надя Дорофеева коротким роликом анонсировала клип к своей новой песне raznotsvetnaya и удивила фанатов.

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