Фанаты звезды не ожидали новой композиции от нее.

Американская певица Бейонсе выпустила новый трек по случаю выхода в прокат своего фильма "Возрождение: фильм Бейонсе" (Renaissance: A Film by Beyoncé).

Трек под названием My House стал неожиданностью для фанатов Бейонсе. Певица не выпускала новых композиций с прошлого года, после выхода альбома "Возрождение".

Концертный фильм Renaissance: A Film by Beyoncé рассказывает о путешествии певицы во время ее крупнейшего тура в поддержку седьмого студийного альбома. Ленту сняла компания Бейонсе Parkwood Entertainment.

Напомним, что ранее американская певица Бейонсе дала концерт в Лас-Вегасе, во время которого блистала в роскошном мини-платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова.

Бренд FROLOV создал металлическое мини-платье именно для поп-дивы. Она выполнена в корсетном плане с вручную вышитым сердцем. На ножки знаменитость обула ботильоны, а на голову надела красную шляпку с маской.

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