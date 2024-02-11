Актер снова будет играть своего персонажа.

Британский комик и актер Роуэн Аткинсон, который известен по ролям в сериале "Мистер Бин" и "Джонни Инглиш", возвращается в кино после 6-летней паузы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Интересно, что 69-летний актер согласился сыграть главную роль в четвертом фильме "Джонни Инглиша", съемки которого начнутся уже этим летом.

Эта кинолента является комедийной пародией на Джеймса Бонда, в которой Роуэн играет одноименного английского шпиона. Предполагается, что фильм будет продюсировать дочерняя компания Universal Pictures.

Кстати, ранее Аткинсон делал заявление, что не планирует возвращаться к съемкам "Джонни Инглиша".

"Я сомневаюсь, но большое спасибо, что намекнули, что вы хотели бы увидеть меня еще один раз", - говорил актер.

Однако впоследствии добавил, что все может измениться и его мнение по этому поводу также.

"Но в то же время... никогда не говори никогда", - подчеркнул Аткинсон.

К слову, последний раз Роуэн снимался, как главный шпион в третьем фильме "Джонни Инглиша" еще в 2018 году и запомнился зрителям яркой игрой.

Что известно о Роуэне Аткинсоне

Карьера Роуэна Аткинсона началась в 1978 году. Тогда он стал сценаристом и главным актером радиошоу "The Atkinson People". Далее в 1990 году стартовал показ телесериала "Мистер Бин", который и сделал его известным на весь мир. Сериал имел огромную популярность, одна серия собирала у телевизоров в среднем 20 миллионов зрителей. Впоследствии он играл и в других фильмах, их около 30-ти в его фильмографии.

Кстати, Аткинсон является лауреатом двух премий "BAFTA" в 1981 и 1990 годах.

Напомним, недавно о возвращении в кино сказала актриса Камерон Диаз. Она сыграет главную роль в новом комедийном фильме от Netflix.

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