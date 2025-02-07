Звезда 'Баффи - победительницы вампиров' ответила, будет ли перезапуск проекта

Уже несколько дней ходят слухи вокруг этого сериала.

Сериал "Баффи - победительница вампиров" в свое время был мегапопулярным. Поэтому не странно, что зрители с нетерпением ждали перезапуска проекта.

Долгое время по этому поводу не было никакой информации, но сейчас главная героиня Сара Мишель Геллар отреагировала на все слухи.

Она призналась, что поклонники долго просили ее вернуться к роли Баффи, однако, по ее словам, это длительный и сложный процесс.

Видео дня

"Я всегда слышала ваши просьбы вернуть Баффи и ее мир, но не могла сделать этого, пока не была уверена, что все получится идеально. Это был долгий путь, и он еще не завершен. Мы снимем это шоу только тогда, когда будем уверены, что делаем все правильно," - заявила Геллар.

Также она добавила, что команда уже работает над перезапуском сериала.

"Мне очень повезло быть в этом путешествии с четырьмя невероятно талантливыми женщинами, которые любят Баффи так же, как и я. И так же, как и вы. Спасибо всем фанатам, которые никогда не переставали просить об этом. Это будет для вас", - отметила актриса.

О чем сериал "Баффи - победительница вампиров"

Баффи обладает необычайной силой, скоростью и боевыми навыками, позволяющими ей бороться со сверхъестественными существами. Вместе с друзьями Уиллоу, Зандером и Рупертом Джайлзом она ведет борьбу против зла, одновременно сталкиваясь с проблемами подросткового возраста, в частности, любовью, дружбой, учебой.

Вас также могут заинтересовать новости: