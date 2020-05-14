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Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон сыграет в триллере Оливии Уайлд

16:47, 14 мая 2020
Кино и музыка
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Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон сыграет в триллере \ скриншот

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В актерский состав психологического триллера также вошли Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Крис Пайн ("Звездный путь") и Шайа ЛаБаф ("Трансформеры"), передает Variety.

Сценарий пишет Кэти Силберман. О сюжете фильма информации пока мало. Известно, что картина расскажет о маленькой, утопической коммуне, жившей в калифорнийской пустыне в 1950-х годах. 

Съемки фильма начнутся после окончания в США карантина. О дате выхода ничего не сообщается.

Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, когда возобновятся съемки четвертой части "Матрицы".

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Теги: #фильм#актриса