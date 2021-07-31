Известный своими перевоплощениями актер превзошел сам себя

Джаред Лето уже неоднократно удивлял фанатов своими смелыми экспериментами. Чего только стоят образы в фильмах "Джокер" или “Далласский клуб покупателей”. На этот раз изменений во внешности потребовала роль в байопике о модельере Гуччио Гуччи.

Читайте такжеПоявился трейлер дополнительного сезона "Декстера" и его названиеАктер поделился с поклонниками фотографией на своей странице в Instagram. Там отчетливо видна работа гримеров - седые пряди волос, густые усы без бороды и массивный подбородок.

Костюмеры дополнили образ классическим костюмом с галстуком и бутоньеркой, деликатно выглядывающей из нагрудного кармана.

Готовы поспорить, что даже самые преданные фанаты не смогли бы узнать Лето в таком амплуа. Правда, нашлись и недоброжелатели, которые раскритиковали актера в пух и прах. Они считают, что Джаред предал свое амплуа и утратил индивидуальность.

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Автор: Кристина Кащавцева