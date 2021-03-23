Поэтому грандиозное шоу, во время которого станут известны нынешние победители престижной музыкальной премии, пройдет 20 апреля 2021 года традиционно в киевском Дворце "Украина".
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Напомним, 10-я церемония YUNA должна была бы состояться 30-31 марта. Однако, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.
Шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальными на момент проведения события. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату.
Хедланерами шоу-программы нынешней церемонии станут топовые украинские артисты, часть из которых стала известна в марте. Это -THE HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ Обмежень. Других участников шоу оргкомитет объявит в скором времени.
Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а в части вечера его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.
Зрители со всей страны смогут также присоединиться к грандиозному шоу и первыми узнать имена триумфаторов юбилейной церемонии YUNA. Это стало возможным благодаря официальному транслятору YUNA 2021 — главному музыкальному каналу страны - М1. 20 апреля в эфире канала будут проходить прямые включения с красной дорожки, а уже в 20:00 начнется прямая трансляция долгожданного шоу.
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