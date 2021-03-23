В связи с введением локдауна и запрета на проведение массовых культурных мероприятий накануне оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA изменил дату проведения десятой юбилейной церемонии YUNA 2021.

Поэтому грандиозное шоу, во время которого станут известны нынешние победители престижной музыкальной премии, пройдет 20 апреля 2021 года традиционно в киевском Дворце "Украина".

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Напомним, 10-я церемония YUNA должна была бы состояться 30-31 марта. Однако, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, организаторы вынуждены сделать шоу однодневным, чтобы церемония все-таки состоялась.

Шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, которые будут актуальными на момент проведения события. Приобретенные ранее билеты остаются действительными на новую дату.

Хедланерами шоу-программы нынешней церемонии станут топовые украинские артисты, часть из которых стала известна в марте. Это -THE HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и БЕZ Обмежень. Других участников шоу оргкомитет объявит в скором времени.

Главным ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, а в части вечера его соведущей будет Маша Виноградова, телеведущая музыкального канала М1.

Зрители со всей страны смогут также присоединиться к грандиозному шоу и первыми узнать имена триумфаторов юбилейной церемонии YUNA. Это стало возможным благодаря официальному транслятору YUNA 2021 — главному музыкальному каналу страны - М1. 20 апреля в эфире канала будут проходить прямые включения с красной дорожки, а уже в 20:00 начнется прямая трансляция долгожданного шоу.

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Автор: Диана Могилевич