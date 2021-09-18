Зрителей ждет яркая телеадаптация классического произведения Жюля Верна.

Американская телесеть PBS представила полуминутный тизер своего минисериала "Вокруг света за 80 дней".

Главную роль авантюриста Филеаса Фогга в проекте исполнил британский актер Дэвид Теннант, сообщает Deadline.

Компанию ему на экране составит француз Ибрагим Кома, который сыграет камердинера Паспарту, и Леони Бенеш - ей досталась роль журналистки Эбигейл Фикс.

Второстепенные роли достались Джейсону Уоткинсу, Питеру Салливану, Линдси Дункан, Долли Уэллс, Ричарду Уилсону, Файкалу Элькихелю, Энтони Фланагану, Гари Бидлу и Джованни Скифони.

Премьера сериала состоится 10 октября на телефестивале "Каннезери" в Каннах, где покажут первые два из восьми эпизодов телеадаптации классического произведения Жюля Верна.

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix: что стоит посмотретьГлавным сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступил Эшли Фароа.

Права на сериал уже купили британская BBC и швейцарская RTS.

Съемки сериала проходили очень тяжело - в марте 2020 года их пришлось приостановить из-за всемирной пандемии коронавируса всего через три недели после начала.

По этой же причине съемочная группа переместилась из ЮАР в Румынию, которая оправилась гораздо быстрее африканского государства. Вызванные COVID-19 задержки обошлись создателям в 4 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что этой осенью в украинских кинотеатрах вышла анимационная адаптация "Вокруг света за 80 дней" от французской STUDIOCANAL.

Автор: Станислав Кожемякин