Вышел дебютный трейлер мультфильма "Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду"
11:11, 06 июля 2020Кино и музыка
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В ролике Скуби и его команда празднуют Хеллоуин вместе с Ельвирой – Повелительницей Тьмы.
Мультфильм выйдет этой осенью / скриншот с видео
В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "Счастливого Хеллоуина, Скуби-Ду".
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Автором сценария, режиссером и продюсером мультфильма является Максвелл Атомс.
В ролике Скуби и его команда празднуют Хеллоуин вместе с Ельвирой – Повелительницей Тьмы. Однако празднества прерывает Доктор Джонатан Крей - известный как злодей Пугало - враг Бетмена.
Фильм выйдет в цифровом формате этой осенью.
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