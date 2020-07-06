Вышел дебютный трейлер мультфильма "Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду"

В ролике Скуби и его команда празднуют Хеллоуин вместе с Ельвирой – Повелительницей Тьмы.

В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма "Счастливого Хеллоуина, Скуби-Ду". Читайте такжеОпубликован финальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду" (видео) Автором сценария, режиссером и продюсером мультфильма является Максвелл Атомс. В ролике Скуби и его команда празднуют Хеллоуин вместе с Ельвирой – Повелительницей Тьмы. Однако празднества прерывает Доктор Джонатан Крей - известный как злодей Пугало - враг Бетмена. Фильм выйдет в цифровом формате этой осенью. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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