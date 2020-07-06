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Вышел дебютный трейлер мультфильма "Счастливого Хэллоуина, Скуби-Ду"

11:11, 06 июля 2020
Кино и музыка
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Мультфильм выйдет этой осенью / скриншот с видео

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Автором сценария, режиссером и продюсером мультфильма является Максвелл Атомс.

В ролике Скуби и его команда празднуют Хеллоуин вместе с Ельвирой – Повелительницей Тьмы. Однако празднества прерывает Доктор Джонатан Крей - известный как злодей Пугало - враг Бетмена.

Фильм выйдет в цифровом формате этой осенью.

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Теги: #трейлер#мультфильм