Выход нового сезона запланирован на лето 2022 года.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал четвертый и последний тизер четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".

Ролик появился на YouTube-канале.

Продолжение шоу обещают летом 2022 года. Третий сезон сериала вышел в начале июля 2019 года. Сценаристами сериала остаются братья Даффер.

"Очень странные дела": новый тизер

В новом тизере показали Калифорнию и новые события из жизни Одиннадцать.

Главная героиня пишет письмо Майку. Она с нетерпением ждет весенних каникул, чтобы снова увидеться с ним. Одиннадцать рассказывает, как сильно ей нравится школа и как много у нее появилось друзей.

Кроме того, в тизере раскрыли названия всех девяти эпизодов – "Клуб адского пламени", "Проклятие Векны", "Монстр и Супергерой", "Дорогой Билли", "Проект "Нина"", "Резня в лаборатории Хокинса", "Папа" и "Возвращение".

"Очень странные дела": что известно о сериале

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Премьера первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, состоялась на Netflix 15 июля 2016 года. Он получил высокие оценки критиков, которые отметили атмосферу, актёрскую игру, режиссуру, музыкальное сопровождение и отсылки к жанровым фильмам 1980-х годов.

Сюжет. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана. Первый сезон сериала рассказывает о событиях, произошедших в ноябре 1983 года: из секретной правительственной лаборатории сбегает девочка, обладающая телекинезом, и в то же время таинственным образом исчезает мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего.

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Автор: Катерина Шварц