Премьера нового сезона запланирована на 7 ноября.

Создатели всеми любимого сериала о "правильном маньяке" Декстере Моргане решили порадовать фанатов новым трейлером. В ролике рассказывается, почему главный герой возвращается к прошлому.

Соответствующий ролик на YouTube-канале Showtime.

В новом сезоне Декстер меняет имя и переезжает жить в маленький городок Айрон-Лейк на севере США, где все знают друг друга, а приветливого и добродушного Джима Линдси любят даже подростки.

Кроме того, он даже начал строить отношения с местным шефом полиции Анджелой Бишоп. Спокойная и размеренная жизнь вскоре прекращается и городок наводняют толпы полицейских, потому в окрестностях городка все чаще и чаще убивают людей. Ради возвращения идиллии Моргану приходится снова заняться выслеживанием других маньяков.

Читайте такжеПринцесса Диана запоет на Netflix: трейлер мюзикла о Леди ДиВ продолжении сериала фанаты снова увидят в главной роли Майкла Си Холла. Кроме того, к сериалу присоединилась Клэнси Браун ("Горец", "Побег из Шоушенка") и Джулия Джонс ("Мир Дикого запада"), Дженнифер Карпентер ("Декстер") и Джон Литгоу ("Декстер").

Стоит отметить, что сериал Dexter/"Декстер" выходил с 2006 по 2013 год. Всего вышло восемь сезонов, а в каждом 12 серий. В новом сезоне, до премьеры которого осталось совсем немного, будет всего 10 серий. Он получил отдельное название Dexter: New Blood/"Декстер: Новая кровь", но история будет связана с прошлыми сезонами.

Как ранее сообщал УНИАН, умер американский актер, известный многим по сериалам "Декстер" и "Менталист". Джею Пиккету было 60 лет. Артист скончался внезапно, на съемках нового фильма "Долина сокровищ".

Автор: Анастасия Горбачева