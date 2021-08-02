Умер американский актер, известный многим по сериалам "Декстер" и "Менталист". Джею Пиккету было 60 лет. Артист скончался внезапно, на съемках нового фильма "Долина сокровищ".
О смерти актера сообщили на странице, посвященной будущему фильму, в Facebook.
"Джей Пикетт, наш главный герой, сценарист, продюсер и создатель этого фильма, внезапно скончался, когда мы готовились снимать сцену. Официального объяснения причины его смерти нет, но, похоже, это был сердечный приступ", - написали о смерти актера его коллеги.
Все кто находился рядом с артистом в последние минуты его жизни, изо всех сил старались ему помочь. Однако спасти Джея Пиккета так и не удалось.
Читайте также"Насладиться друг другом": Настя Каменских показала интимное фото с рукой Потапа"Наши сердца разбиты, и мы скорбим о его семье, которая так опустошена этой шокирующей трагедией", - добавили коллеги артиста.
Джей Пиккет успел сняться в 43 фильмах и сериалах. Его самые известные работы: "Декстер", "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Морская полиция: Лос-Анджелес", "Спасите Грейс" и "Дни нашей жизни".
Также артист выступал продюсером при создании четырех фильмов и сценаристом в двух кинокартинах.
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