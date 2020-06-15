Во втором сезоне "Ведьмака" откажутся от разных временных линий, которые путали зрителей

Также, шоураннер добавила, что ее любимое нововведение нового сезона - это ведьмаки из Каэра Морхена, где вырос главный герой сериала - Геральт.

Во втором сезоне "Ведьмака" уберут разные временные линии, которые вводили в недоумение зрителей, не читавших серию книг Анджея Сапковского, ставших основой шоу.

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Netflix пришлось составить наглядный гайд по таймлайну первого сезона. Как рассказала шоураннер проекта Лорен Хисрич в интервью The Wrap, целью было показать каждого из героев по отдельности, что было возможно лишь с разными временными линиями, передает 112.ua.

"Очевидно, это была одна из самых противоречивых вещей в первом сезоне. Я не думала, что так будет. Целью было узнать каждого из героев по отдельности, что было возможно лишь с разными временными линиями. Теперь они все существуют в одной временной линии. Это позволит нам играть со временем немного иначе. У нас будут флешбэки, будут скачки вперед. В первом сезоне у нас были три временные линии, а когда мы делали скачки вперед-назад, то их было уже четыре, а то и шесть. Это много даже для меня. Так что, думаю, зрителю теперь будет легче", - пояснила Хисрич.

Также, шоураннер добавила, что ее любимое нововведение нового сезона - это ведьмаки из Каэра Морхена, где вырос главный герой сериала - Геральт.

"Когда я говорю о "Ведьмаке", я всегда рассказываю, как Геральт, Йеннифэр и Цири стали семьей. Для меня это главное. А когда ты говоришь о семье, то нужно понимать, откуда это все пошло. Иногда это мать, отец или другое кровное родство. Для Геральта это братство ведьмаков, его братья. Мне очень хочется увидеть Весемира, отцовскую фигуру для Геральта и всех ведьмаков, которых он вырастил", - отметила Лорен.

Как сообщалось ранее, Весемира - старейшего и мудрейшего из ведьмаков, помогающего Геральту, сыграет датский актер Ким Бодния.

Съемки второго сезона начались 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной. Появилась информация, что съемки второго сезона могут возобновить до конца лета. Во втором сезоне сериала "Ведьмак" заменят постановщика боевых сцен.

Предположительно, новый сезон сериала выйдет на Netflix в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хисрич, планирует снять всего семь сезонов.

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