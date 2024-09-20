Стало известно, когда состоится премьера долгожданного нового сезона.

Стриминговый сервис Netflix представил второй тизер нового сезона известного сериала "Венздей" о семейке Аддамсов, а именно о девочке Венздей Адамс. Стало известно, когда состоится премьера второго сезона.

В новых сериях к своей роли снова вернется актриса Дженна Ортега. Она появится в образе мрачной Венздей. В тизере также показались актеры Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман, которые играют роль родителей главной героини - Мортисию и Гомеса Адамсов. Режиссером нового сезона, как и предыдущего, стал Тим Бертон. Премьера новых серий состоится в 2025 году.

Из тизера можно понять, что события снова будут происходить на территории академии "Невермор". На видео показали внутренний дворик, гостиную с камином академии, а также комнату Венздей.

В конце тизера зрители могут увидеть главную героиню с мрачным выражением лица. А на фоне звучит фраза, которую произнесла Дженна Ортега: "Если я покажу вам больше, то ваши глаза начнут кровоточить, а я не такая щедрая".

О чем сериал "Венздей"

Главная героиня, Венздей Аддамс, известная своим мрачным характером и любовью ко всему жуткому, поступает в академию "Невермор". Это место не для обычных детей - здесь учатся лица с различными сверхъестественными способностями.

Венздей попадает в академию после серии инцидентов в обычной школе. В новой академии она имеет дело с серией ужасных убийств, которые разгадать может только она. Главная загадка сериала заключается в том, кто стоит за убийствами в городе Джерико, и как к этому причастна сама академия "Невермор". Венздей начинает видеть видения, которые связывают ее с прошлым школы и семейными тайнами.

Напомним, ранее стало известно, появится ли во втором сезоне звезда "Венздей" Ксавье (Перси Хайнс Уайт), которого обвинили в насилии.

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