Британский актер Генри Кавилл уйдет из "Ведьмака" после третьего сезона.

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер ко второй части третьего сезона популярного фэнтези-сериала "Ведьмак" (Ведьмак), в финале которого Генри Кавилл попрощается с ролью Геральта из Ривии.

В новом ролике создатели сериала намекнули, что зрителей ждет жесткий и кровавый финал сезона.

Отметим, третий сезон сериала "Ведьмак" насчитывает восемь эпизодов и разделен на две части: первые пять серий вышли 29 июня 2023 года, остальные три должны выйти 27 июля.

В первой части сезона ведьмак-наемник Геральт из Ривии (Генри Кавилл) и его возлюбленная чародейка Йеннифэр (Аня Чалотру) пытались решить личные проблемы в отношениях, заниматься обучением их приемной дочери Цири (Фрейя Аллан) и, конечно же, противостоять новому большому злу и политическим игрищам. Между тем, бард Лютик (Джои Бейти), похоже, нашел себе новое весьма неожиданное любовное увлечение и... до сих пор не издал новый большой хит.

Как сообщал УНИАН, еще осенью 2022 года стало известно, что британский актер Генри Кавилл уйдет из "Ведьмака" после третьего сезона. Тогда же создатели шоу анонсировали четвертый сезон и объявили, что в нем роль Геральта будет исполнять австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

При этом шоураннеры сериала пообещали, что проведут замену исполнителя главной роли максимально приближенно к канону, изображенному в оригинальных книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского, а также выпущенных после этого видеоиграх.

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