Кадр из сериала "Не родись красивой"
В Украине в первом полугодии 2021 года запретили для демонстрации и распространения семь фильмов и сериалов.
Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.
Отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации следующих фильмов и сериалов:
- "Ищите маму" (Россия, 2012)
- "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)
- "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006)
- "Одноклассницы" (Россия, 2007)
- "Счастливого пути!" (Россия, 2008)
- "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)
- "Офицерские жены" (Украина, 2015)
Запрет связан с тем, что в создании этих фильмов принимали участие лица, которые создают угрозу национальной безопасности.
Среди них - актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.
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