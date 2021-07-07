Кадр из сериала "Не родись красивой" 

В Украине в первом полугодии 2021 года запретили для демонстрации и распространения семь фильмов и сериалов.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

Отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации следующих фильмов и сериалов:

  • "Ищите маму" (Россия, 2012)
  • "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)
  • "Не родись красивой" (Россия, 2005-2006)
  • "Одноклассницы" (Россия, 2007)
  • "Счастливого пути!" (Россия, 2008)
  • "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)
  • "Офицерские жены" (Украина, 2015)

Запрет связан с тем, что в создании этих фильмов принимали участие лица, которые создают угрозу национальной безопасности.

Среди них - актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

Скриншот

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Автор: Людмила Жерновская