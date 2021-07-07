Отменена государственная регистрация этих фильмов и сериалов.

В Украине в первом полугодии 2021 года запретили для демонстрации и распространения семь фильмов и сериалов.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

Отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации следующих фильмов и сериалов:

"Ищите маму" (Россия, 2012)

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)

"Не родись красивой" (Россия, 2005-2006)

"Одноклассницы" (Россия, 2007)

"Счастливого пути!" (Россия, 2008)

"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)

"Офицерские жены" (Украина, 2015)

Запрет связан с тем, что в создании этих фильмов принимали участие лица, которые создают угрозу национальной безопасности.

Среди них - актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновская