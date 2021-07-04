В Москве во время съемок фильма "Нюрнберг" произошло трагическое происшествие.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
31 мая во время съемок фильма монтажника убило упавшей декорацией. Это произошло в одном из павильонов студии "Мосфильм". Отмечается, что монтажник Евгений Степанов устанавливал декорации, но данная конструкция на него обрушилась.
С места происшествия его госпитализировали с переломами, разрывами и ушибами внутренних органов. Но уже через три дня мужчина скончался от полученных травм в возрасте 55 лет.
Также известно, что по данному происшествию возбудили уголовное дело.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Монстры на каникулах" возвращаются: вышел новый трейлер четвертой части (видео)
- Марго Робби - 31: вспоминаем лучшие роли голливудской красотки
- Вышел новый тизер финального сезона сериала "Ходячие мертвецы"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram