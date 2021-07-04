Происшествие произошло во время съемок фильма "Нюрнберг".

В Москве во время съемок фильма "Нюрнберг" произошло трагическое происшествие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31 мая во время съемок фильма монтажника убило упавшей декорацией. Это произошло в одном из павильонов студии "Мосфильм". Отмечается, что монтажник Евгений Степанов устанавливал декорации, но данная конструкция на него обрушилась.

С места происшествия его госпитализировали с переломами, разрывами и ушибами внутренних органов. Но уже через три дня мужчина скончался от полученных травм в возрасте 55 лет.

Также известно, что по данному происшествию возбудили уголовное дело.

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Автор: Диана Могилевич