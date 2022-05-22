Средства будут направлены на помощь военным и мирным гражданам, пострадавшим от российской агрессии.

В рамках Каннского кинофестиваля пройдет благотворительный аукцион, средства с которого будут направлены в поддержку Украины. Об этом оповестили на официальной Facebook-странице Госкино.

Известно, что благотворительный вечер будет организован с кинематографическими и художественными лотами.

"Каждый приглашенный сможет внести свой вклад в сохранение свободы и независимости украинского государства. Все собранные средства будут использованы для поддержки Украины", - сказано в сообщении ведомства.

Известно, что на аукционе представят оригинальный сториборд к ленте "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, постеры к величайшим украинским фильмам XX века, картину Владислава Шерешевского Cats, написанную 19 марта 2022 года после обстрелов и разрушения жилых домов Мариуполя российскими войсками, картины Ивана Марчука "Виходять мрії з берегів" и "Замріяні копички" (работы должен представить автор).

Кроме того, все гости благотворительного мероприятия увидят презентации об украинских кинематографистах, которые после полномасштабного вторжения РФ взяли в руки оружие и пошли защищать свою Родину.

Напомним, Каннский кинофестиваль раскритиковали за включение в программу российского фильма.

Также УНИАН писал, что Лозница в Каннах выступил против "бойкота русскоязычной культуры".

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