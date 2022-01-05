Кинематографист страдал от болезни Альцгеймера.

В Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет скончался американский сценарист и телепродюсер Джей Уолперт, автор фильма "Пираты Карибского моря".

Как сообщает Deadline, кинематографист умер в понедельник, 3 января, в результате болезни Альцгеймера.

Джей Уолперт родился в 1942 году в Нью-Йорке. Известен среди прочего как автор сценария картины "Граф Монте-Кристо" 2002 года с Джеймсом Кэвизелом и Гаем Пирсом в главных ролях. А самой известной его работой как сценариста стали "Пираты Карибского моря".

Уолперт придумал персонажей франшизы, а также написал сюжет первого фильма - "Пиратов Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины".

Кроме того, он занимался продюсирование таких шоу, как "Новая цена - верная" и "Whew!", а также работал и над сериалами, в частности "Домашняя вечеринка Ноэля".

Как сообщал УНИАН, ранее умерла звезда американского кино Бетти Уайт, в январе ей бы исполнилось 100 лет.

А звезда документального сериала от Netflix "Король тигров" скончался в больнице после попытки самоубийства.

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