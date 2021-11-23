Правоохранителям жена покойного утверждала, что ее муж не страдал психическими расстройствами.

Звезда документального сериала от Netflix "Король тигров", американский торговец рептилиями Джефф Джонсон скончался в больнице после попытки самоубийства.

Об этом сообщает The Mirror.

Как сообщили в полиции, Джонсон покончил с жизнью на глазах у одного из членов семьи.

Накануне Джонсон спорил со своей женой и в какой-то момент попытался себя убить, уточняет издание.

Читайте также"Джонни против Эмбер": о скандальном разводе Деппа и Херд сняли документальный фильмКак пишет The Sun, Джонсон приставил себе к голове пистолет и нажал на курок.

Жена немедленно позвонила в службу спасения. Во время госпитализации у раненого еще билось сердце, однако в больнице он скончался.

Правоохранителям жена покойного утверждала, что ее муж не страдал психическими расстройствами.

Джонсон стал вторым, кто покончил с жизнью, из тех, кто снялся в документальной ленте. 3 сентября 2021 года, примерно через год после выхода шоу, от хронического алкоголизма умер Эрик Коуи, который тоже "сыграл" одну из ключевых ролей.

Кто такой Джефф Джонсон?

Джефф Джонсон появился только в одном эпизоде шоу "Короля тигров", чтобы рассказать о вражде между Кэрол Баскин и Джо "Экзотик".

Первый сезон "Короля тигров" показали в марте 2021 года. История об Экзотике получила положительные отзывы критиков, по рейтингам Нильсена его посмотрели 34,3 миллиона человек за первые десять дней выпуска, что является одним из самых успешных выпусков Netflix на сегодня.

В результате шоу многие из спортсменов, которые ранее владели экзотическими домашними животными, были допрошены об их действиях. В прошлом профессиональный боксер Майк Тайсон заявил, что он был "глуп" и "неправ", что в 90-х годах держал двух тигров в своем доме.

Профессиональный баскетболист в отставке Шакил О'Нил, который появляется в сериале и говорит, что купил два тигра у Джо Экзотика, заявил в интервью после выхода шоу, что "никогда не имел никаких деловых отношений с ним".

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Автор: Виолетта Орлова