Гладушевский уже успел прославиться своими провокационными идеями в кино и сериалах.

Украинский сценарист и продюсер Алексей Гладушевский работает над документальным сериалом "Україна. Відродження", который будет посвящен возрождению страны после вторжения РФ. Он продюсирует одну из серий, которая будет посвящена ЛГБТ-комьюнити на войне. К съемкам команда хочет приступить уже через две недели.

Планами Алексей поделился в интервью "КП в Украине".

"У каждого эпизода этой документальной саги будет отдельная тема – Мариуполь, Херсон, Буча, Чернигов, Харьков, военные, животные… Уже работаем над несколькими фильмами, журналисты начали общение с героями. Но сейчас не со всеми можно пообщаться – кто-то не готов, кто-то находится в зоне боевых действий, поэтому думаем, как правильно все построить. Но буквально недели через две уже хотим заходить в первые съемки", - рассказал продюсер.

"Я пока продюсер одной из провокационных серий на очень важную тему – тему ЛГБТ-комьюнити в военных действиях. То есть и про тех, кто воюет, и про тех, кто находится в тылу, и с какими нюансами они сталкиваются", - добавил Алексей Гладушевский.

Отметим, Гладушевский уже выступил продюсером нашумевшей картины про ЛГБТ-любовь "Мой юный принц". Первый украинский фильм, где в сюжете присутствует гомосексуальная любовная линия, должен выйти в мае 2022 года. На него Госкино выделило 20 миллионов гривен.

Напомним, фильм Ахтема Сеитаблаева о войне на востоке Украины покажут в Каннах.

Вас также могут заинтересовать новости: