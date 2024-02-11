Фильм с ее участием уже можно увидеть на экранах.

Украинская актриса Елизавета Цилик сыграла роль в сериале от Netflix. Кинолента называется "Один день", в которой девушка сыграла роль работницы кофейни. Об этой новости недавно в своем Instagram написала она так:

"Такая теплая и любимая моей душе эта история. От самого начала до конца. Сколько людей внесло свой вклад, чтобы этот момент состоялся".

Интересно, что Цилик попала в этот сериал благодаря Ольге Любаровой, которая организовала кастинг-ивент для украинских актеров в Лондоне.

Сериал "Один день" будет новой адаптацией одноименного бестселлера писателя Дэвида Николлса. По сюжету, главные герои проводят вместе одну ночь после выпускного, а потом каждый идет своим жизненным путем. Однако судьба решает по-другому и им придется встретиться снова.

Кстати, сериал с участием Елизаветы уже можно увидеть на Netflix.

Что известно о Елизавете Цилик

Украинская актриса Елизавета Цилик родилась в Херсоне 24 февраля 1999 года. Со временем она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и начала активно играть как в театре, так и в кино.

Она участвовала в спектакле "Заложники" и в спектакле-антиутопии "Асексуалы". В 2019 Цилик получила роль в сериале "С волками жить". Сотрудничество с Netflix - это первая крупная зарубежная работа для нее.

Напомним, ранее стало известно, что лучший украинский фильм 2022 года выйдет на Netflix.

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