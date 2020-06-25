HBO вернул "Унесенных ветром" с предупреждением о "расистском" подтексте фильма

Адаптация одноименного романа Маргарет Митчелл 1936 года "Унесенные ветром" стала одним из самых кассовых фильмов в истории и получила восемь премий "Оскар".

Фильм «Унесенные ветром» (1939) теперь снова можно посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max.

Читайте такжеHBO Max убрал из проката фильм "Унесенные ветром" из-за обвинений в расизме

Две недели назад его удалили из каталога, поскольку в нем изображены «некоторые этические и расовые предрассудки». Картину теперь сопроводили комментарием.

Однако, как сообщает, сообщает The Hollywood Reporter, перед началом фильма будут показывать видео с выступлением профессора Чикагского университета Жаклин Стюарт. На нем она предупреждает зрителя, что он собирается посмотреть один из самых популярных фильмов всех времен, однако он неоднократно вызывал протесты из-за романтизации Юга и стереотипных образов темнокожих персонажей.

«Унесенных ветром» удалили из каталога 9 июня на фоне протестов против полицейского произвола и расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Перед этим сценарист Джон Ридли, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «12 лет рабства», написал колонку в Los Angeles Times. Он призвал убрать «Унесенных ветром» из библиотеки стримингового сервиса HBO, поскольку картина распространяет «самые болезненные стереотипы о цветных жителях страны».

Адаптация одноименного романа Маргарет Митчелл 1936 года «Унесенные ветром» стала одним из самых кассовых фильмов в истории и получила восемь премий «Оскар».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram