Благодаря этому сериалу количество подписчиков стримингового сервиса Apple TV+ выросло на 25%.

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил популярный сериал "Тед Лассо" на третий сезон еще до начала съемок второго. Производство новых серий начнется в Лондоне в январе 2021 года.

Читайте такжеСериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлен на второй сезонСериал пришелся по вкусу не только жителям США и Великобритании, но сразу в 50 странах мира, став абсолютным лидером среди комедий, сообщает Deadline. Благодаря ему количество подписчиков Apple TV+ выросло на 25%, а показатели сериала увеличились на 600% к его финалу.

Сериал с Джейсоном Судейкисом в главной роли рассказывает о тренере маленькой футбольной команды из Канзаса, которого нанимают, чтобы тренировать английский футбольный клуб. Главный герой не лучшим образом знаком с правилами, однако его оптимистичный настрой спасает положение.

Проект был вдохновлен одним из персонажей Судейкиса, в которого он перевоплотился для NBC Sports в коротких видео несколько лет назад. Сам Судейкис выступает в качестве одного из продюсеров. В сериале также сыграли Джуно Темпл, Ник Мохаммед.

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Автор: УНИАН