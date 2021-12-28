Стороны договариваются о двух сезонах одновременно.

Режиссер популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек рассказал о планах касательно продолжения шоу.

Об этом шла речь в его интервью Korean Broadcasting System.

Читайте такжеБлогер воссоздал "Игру в кальмара" в реальной жизни за $3,5 миллиона (видео)Режиссер отметил, что его команда и Netflix "все еще вместе обсуждают 2 и 3 сезон".

Хван Дон Хек не стал раскрывать детали переговоров.

"Я знаю, что много людей ждут, и могу сказать вам только одно - что все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону", - сказал он.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

"Игра в кальмара" - это южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Первом сезон из 9 серий вышел в сентябре 2021 года.

По сюжету, персонажи сериала, стоящие перед финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в размере 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все побежденные гибнут.

Как писало издание Bloomberg, в течение первых 23 дней существования сериала "Игра в кальмара" около 132 миллионов человек уже посмотрели по меньшей мере две минуты сериала, что было рекордом для Netflix.