Вы точно должны их посмотреть.

Украинские сериалы все больше набирают популярность и покоряют сердца зрителей. Драматические и романтические истории захватывают с первых серий и держат в напряжении до конца.

УНИАН подготовил подборку популярных украинских сериалов, которые получили больше всего просмотров среди украинцев.

Сериал "Одна семья"

В центре сюжета сериала "Одна семья" история любви Оксаны и Максима, родители которых враждуют между собой. Их споры продолжаются в течение многих лет, однако пара верит, что чувства друг к другу могут изменят эту ситуацию. Однако война вносит свои коррективы и Максим идет воевать на фронт. Дождется ли его любимая и как на это будут реагировать их родные - смотрите в сериале.

Главные актеры: Таисия Щурук, Максим Самчик, Андрей Исаенко и другие.

Сериал "Код любви"

Главная героиня сериала - следователь Вероника Левченко. Она объединяет свои усилия с киберпреступником Андреем, чтобы спасти своего младшего брата. Однако их сотрудничество перерастает в романтические отношения, которые все сложнее скрыть от публики.

Главные актеры: Андрей Саминин, Андрей Исаенко, Евгений Ламах, Наталья Бабенко, Яков Кучеревский и другие.

Сериал "Врач по призванию"

В центре сюжета жизнь врача-реабилитолога Марины Бондарь. Женщина узнает, что муж ей изменяет, поэтому она планирует уехать за границу. Однако война меняет планы и Марина остается в Украине, чтобы спасать жизни украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Главные актеры: Виктория Литвиненко, Сергей Стрельников, Александр Печерица, Иван Жилюк и другие.

Сериал "Две сестры"

Две сестры Вера и Александра очень близки между собой и работают в одном престижном отеле. Однако позже они попадают в типичный любовный треугольник, который навсегда меняет их отношения.

Главные актеры: Любава Грешнова, Руслан Мирошниченко, Дарья Петрожицкая, Владислав Никитюк и другие.

Сериал "Узнай меня"

Главная героиня Вера выросла с отцом, ведь ее мать умерла во время родов. Уже взрослой девушка ищет любовь и встречает парня Богдана, который служит в ВСУ. Их встреча изменит все планы и жизнь навсегда.

Главные актеры: Клавдия Дрозд, Евгений Лесничий, Марк Дробот, Виктория Литвиненко и другие.

Сериал "Перевозчица"

В центре сюжета психолог Лидия, которая занимается перевозкой мирных пассажиров во время полномасштабной войны из горячих точек в безопасные места. В каждой серии показывается непростая судьба украинцев, которые смогли спастись.

Главные актеры: Анастасия Карпенко, Елена Борозенец, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко и другие.

Напомним, ранее актриса Кэмерон Диас вернулась на экраны в новом экшене от Netflix.

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