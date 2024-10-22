Выход киноленты планируется на 2026 год.

Известный британский Том Холланд может сыграть в следующем фильме Кристофера Нолана. Об этом сообщает издание Variety.

Звезда фильма "Человек-паук: Возвращение домой" сейчас ведет переговоры с режиссером. Если сделка состоится, то 28-летний Том будет сниматься вместе с актером Мэттом Дэймоном в секретной ленте Нолана.

Известно, что сейчас создатель оскароносного фильма "Оппенгеймер" пишет сценарий и режиссирует фильм, который студия "Universal Pictures" выпустит летом 2026 года.

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Сама кинокомпания пока не комментировала выбор Холланда на новую роль. Однако ожидается, что съемки будущего фильма, который еще не имеет официального названия, начнутся в начале 2025 года.

Поговаривают, что участие Холланда может оказаться сложным для сроков производства, ведь у него уже расписан график на съемочных площадках. В частности, Том будет занят в съемках "Человека-паука 4" и, возможно, в следующем сиквеле "Мстителей". Но пока сам актер официально не комментирует свое вероятное сотрудничество с Ноланом.

Напомним, ранее Леди Гага анонсировала новый альбом перед выходом фильма "Джокер: Безумие на двоих".

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