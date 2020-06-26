Премьеру шпионского фильма Нолана "Довод" перенесли: названа дата выхода

Главную роль в фильме исполняет Джон Дэвид Вашингтон под именем Протагонист, а противостоит ему российский олигарх в исполнении Кеннета Брани.

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» («Тенет»), который должен был бы стать главным символом возвращения к нормальной, докарантинной жизни в мире кино, снова перенесли на чуть более позднюю дату.

Читайте такжеШпионский фильм Нолана "Довод": опубликованы новые кадры и подробности об актерах (фото)Как пишет Vertigo, сначала долгожданный и загадочный фильм должен был выйти в прокат 17 июля. Потом дату релиза перенесли на 31 июля. Студия Warner Bros. очень хочет выпустить ленту в прокат тогда, когда уже будут открыты кинотеатры в большинстве стран мира.

Теперь фильм снова подвинули, на этот раз – на 12 августа.

Как известно, главную роль в фильме исполняет Джон Дэвид Вашингтон под именем Протагонист, противостоит ему российский олигарх в исполнении Кеннета Брани, которому одновременно придется решать проблемы со своей женой. Ее сыграла Элизабет Дебики. Шпионом же выступит герой Роберта Паттинсона.

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