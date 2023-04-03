Фильм по сценарию Джо Руссо выйдет на Netflix 16 июня 2023 года.

Netflix выпустил первый трейлер жесткого боевика "Эвакуация 2" (Extraction 2) с Крисом Хемсвортом в роли наемника Тайлера Рейка, который станет продолжением фильма 2020 года.

Судя по трейлеру, события фильма будут разворачиваться чуть менее чем через год после финала первой части, где Рейк получил почти несовместимые с жизнью ранения. Впрочем, судя по всему, пережив клиническую смерть, герой не только сумел встать на ноги, но еще и вернулся к работе, и теперь его ждет новая миссия по спасению. Детали о сюжете фильма пока не раскрываются, но, судя по большому количеству грузинских актеров в касте, часть событий фильма будет происходить именно в Грузии.

Кроме Криса Хемсворта ("Тор", "Мстители", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль") в фильме сыграли Гольшифте Фарахани и Адам Бесса, которые вернулись к ролям напарников Рейка.

Среди новых имен в списке актеров – Даниэль Бернхардт ("Джон Уик", "Атомная блондинка").

Режиссером фильма выступил бывший каскадер Сэм Харгрейв, который также снял предыдущий фильм. Сценарий к фильму, как и к первой части, написал Джо Руссо, который вместе со своим братом Энтони снял фильмы "Первый мститель: Зимний солдат", "Мстители: Финал" и "Серый человек". Они же являются продюсерами фильма.

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что фильм "Эвакуация 2" получил рейтинг R (18+) "из-за жесткого и кровавого насилия на протяжении всего фильма и ненормативной лексики".

Фильм выйдет на Netflix 16 июня 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: