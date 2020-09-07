Вечером воскресенья на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир обновленного четвертого сезона проекта "Танцы со звездами".
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По результатам эфира в зону риска попали три пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой и Позитив и Юлия Сахневич. По результатам зрительского голосования в проекте остались Сергей Мельник и Позитив.
Проект покинули ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.
При этом в сети многие пользователи обвиняют в неудаче именно Илону. По их мнению, Танкович выбыл из шоу исключительно по вине беременной партнерши.
"Просто интересно, Илона ты понимаешь, что Танкович вылетел из-за тебя (не как партнерши)? Здоровья тебе и малышу!", - написал один из пользователей сети.
Напомним, премьерный выпуск "Танцев со звездами-4" стал лучшей программой на ТВ в слоте и выбился в тренды YouTube. Следующий выпуск покажут 13-го сентября.
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