Главных героев картины Марию и Тони сыграют Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт. Сценаристом проекта выступит Тони Кушнер.

В сети опубликовали тизер-трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история» – адаптация известного бродвейского мюзикла 1957 года. В основе сюжета лежит пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Фильм расскажет о любви между мужчиной и девушкой из враждебных группировок Нью-Йорка.

Главных героев картины Марию и Тони сыграют Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт. Сценаристом проекта выступит Тони Кушнер.

В украинский прокат фильм выйдет 9 декабря 2021 года.

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Автор: Ольга Броскова