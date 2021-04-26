В украинский прокат фильм выйдет 9 декабря 2021 года / кадр из фильма
В сети опубликовали тизер-трейлер нового фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история» – адаптация известного бродвейского мюзикла 1957 года. В основе сюжета лежит пьеса Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Фильм расскажет о любви между мужчиной и девушкой из враждебных группировок Нью-Йорка.
Главных героев картины Марию и Тони сыграют Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт. Сценаристом проекта выступит Тони Кушнер.
кадр из фильма
кадр из фильма
В украинский прокат фильм выйдет 9 декабря 2021 года.
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