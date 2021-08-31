У фантастического героя Бабайки большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон.

Новым героем шоу "Маскарад" на канале "1+1" стал пушистый Бабайка. По легенде проекта, это мифическое существо, которым родители пугают малых и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж.

Читайте такжеНазван новый герой загадочного шоу "Маскарад""Тело героя покрывает пушистая белая шерсть, а еще у Бабайки большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон", - сообщили в пресс-службе 1+1.

Кто именно прячется в пушистом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".

Звездный состав шоу "Маскарад"

За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые постараются отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах.

Состав первой команды - ведущая Маша Ефросинина, фронтвумен Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач. Вторая тройка - певица Ирина Билык, певец Дантес и их капитан, юморист Игорь Ласточкин.

Шоу "Маскарад": что о нем известно

"Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона проекта стал Тимур Мирошниченко.

Автор: Ольга Робейко