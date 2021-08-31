Новым героем шоу "Маскарад" на канале "1+1" стал пушистый Бабайка. По легенде проекта, это мифическое существо, которым родители пугают малых и непослушных детей, но на самом деле он добрый и искренний персонаж.
Читайте такжеНазван новый герой загадочного шоу "Маскарад""Тело героя покрывает пушистая белая шерсть, а еще у Бабайки большие ушки небесного цвета и черный блестящий микрофон", - сообщили в пресс-службе 1+1.
Кто именно прячется в пушистом герое, зрители и звездные команды смогут отгадывать во время эфиров нового сезона "Маскарада".
Звездный состав шоу "Маскарад"
За победу в шоу будут соревноваться две звездные команды, которые постараются отгадать как можно больше знаменитостей в загадочных образах.
Состав первой команды - ведущая Маша Ефросинина, фронтвумен Hardkiss Юлия Санина и актер Юрий Ткач. Вторая тройка - певица Ирина Билык, певец Дантес и их капитан, юморист Игорь Ласточкин.
Шоу "Маскарад": что о нем известно
"Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Ведущим второго сезона проекта стал Тимур Мирошниченко.