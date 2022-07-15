События сериала под названием "Ген V" будут разворачиваться в закрытой школе для детей-супергероев.

Предстоящий спин-офф популярного антисупергеройского сериала "Пацаны" (The Boys) наконец получил название.

Сериал, события которого будут разворачиваться в закрытой школе для детей-супергероев, будет называться "Ген V" (Gen V), сообщает Variety.

Создатели сериала обещают, что несмотря на то, что в центре сюжета будут подростки, сериал будет выдержан в стиле "Пацанов" со "взрослым" рейтингом R – с его фирменным черным юмором, реками крови, откровенными сценами и всем прочим.

Обучаясь в школе для "избранных", будущие супергерои будут вынужденым переступать через свои "физические, сексуальные и моральные" границы, чтобы в будущем получить лучшие контракты. "Это частично студенческое шоу, частично "Голодные игры", – обещают авторы шоу.

Главные роли в сериале исполнят звезды "Леденящих душу приключений Сабрины" Чанс Пердомо и Джез Синклер, а также Лиззе Бродвей из "Американский пирог представляет: правила для девочек", Шелли Конн из "Бриджертонов", Патрик Шварценеггер и другие.

Дата выход серила пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, на Amazon Prime Video 8 июля 2022 года вышел последний эпизод третьего сезона "Пацанов". Съемки 4 сезона планируют начать уже в августе этого года.

Кроме того, в марте 2022 года вышел анимационный спин-оффа серила "Пацаны: Осатанелые" (The Boys Presents: Diabolical), также получивший положительные отзывы.

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