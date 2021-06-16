Группа решила воссоединиться / instagram.com/spicegirls
Легендарная женская группа Spice Girls решила воссоединиться, чтобы выпустить новый совместный трек, который называется Feed Your Love.
Группа распалась еще в 2008 году, но за годы своего существования девушки получили бешеную популярность и выпустили три альбома.
Решения воссоединиться девушки приняли в честь 25-летия группы. Несмотря на то, что отрывок их песни уже "гулял" по интернету, они все же решили дать ей новое дыхание. Известно, что в записи трека также примет участие Виктория Бэкхем.
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