Группа выпустит новый трек.

Легендарная женская группа Spice Girls решила воссоединиться, чтобы выпустить новый совместный трек, который называется Feed Your Love.

Группа распалась еще в 2008 году, но за годы своего существования девушки получили бешеную популярность и выпустили три альбома.

Решения воссоединиться девушки приняли в честь 25-летия группы. Несмотря на то, что отрывок их песни уже "гулял" по интернету, они все же решили дать ей новое дыхание. Известно, что в записи трека также примет участие Виктория Бэкхем.

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Автор: Диана Могилевич