В украинский прокат фильм выйдет 25 мая 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер романтической спортивной драмы "Соперники "(Challengers), главную женскую роль в котором исполнила звезда "Дюны" и "Человека-паука" Зендея – одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

И центре сюжета фильма – некогда невероятно талантливая теннисистка Таши Дункан. Теперь она стала тренером и силой, которая никогда не извиняется за свою игру на площадке и за ее пределами. Муж Таши – тоже теннисист – лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как одолеть неудачи. Однако план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужа – Патрик – его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряженность возрастает, Таши должна спросить себя, чего будет стоить победа.

Кроме Зендеи в фильме сыграли Джош О'Коннор (сериал "Корона") и Майк Файст ("Вестсайдская история"). И, судя по трейлеру, в фильме будет несколько "горячих" сцен, которые еще прошлым летом взбудоражили воображение киноманов.

Снял фильм итальянский режиссер Лука Гуаданьино ("Назови меня своим именем", "Суспирия", "Целиком и полностью").

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 25 мая 2024 года. Изначально он должен был выйти в прокат в середине 2023 года, однако релиз был перенесен почти на год из-за масштабной забастовки актеров Голливуда.

Напомним, уже на следующей неделе в украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм "Дюна: Часть вторая", одну из главных ролей в котором также исполнила Зендея.

Официальная премьера ленты состоялась в Лондоне 15 февраля 2024 года, и первые отзывы киножурналистов о нем восторженные.

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