Клип сняли в Украинском доме / instagram.com/djshadow
Издание Rolling Stone опубликовало топ-100 лучших клипов в мире.
Так, на двадцатом месте этого рейтинга оказался клип DJ Shadow и Run the Jewels на песню Nobody Speak. Выпустили клип еще в 2016 году, а снимали его в Киеве. Там же можно увидеть и Украинский дом.
Стоит отметить, что мировые звезды часто снимают клипы в украинской столице. Например, клип на песню Flames Зейн Малик снимал в Киеве. Также певица Charli XCX, рокеры Nothing But Thieves, американская группа Twenty one pilots, британцы Hurts и другие.
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