Этот эмоциональный диско-хит не оставит равнодушным никого.

Новая песня известной певицы Веры Брежневой "Розовый дым" отзовется каждому, кого хоть раз обманывали. Здесь вся палитра чувств влюбленной девушки: от очарования до равнодушия.

"Моя музыка - это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня. И сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла", - рассказала Вера Брежнева.

"Розовый дым" - танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек записан в стиле "Евродиско", пронизанном синт-звуком и атмосферой 80-х, который манит двигаться под стремительный бит.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич