Аннабель Джонс и Чарли Брукер сняли псевдодокументальный фильм с Сэмюэлем Л. Джексоном и Хью Грантом в главных ролях.

Уже совсем скоро, 27 декабря, на стриминговом сервисе Netflix выйдет пародийный фильм "Смерть 2020-му" (Death To 2020).

Накануне сервис опубликовал первый трейлер картины, в котором несколько рассекретил задумку авторов.

"Смерть 2020-му": что известно о фильме

Читайте такжеФильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала": Netflix опубликовал первый тизер (видео)Картина снята в формате псевдодокументального фильма. Фактически это пародия на главные события 2020-го.

Роли в фильме исполнили Сэмюэль Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Кумейл Нанджиани, Кристин Милиоти, Диана Морган, Джо Кири, Самсон Кайо, Трейси Уллман.

Создателями картины выступили авторы научно-фантастического сериала "Черное зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукер.

Сюжет. Главные герои выступают экспертами, которые "профессионально" комментируют громкие события уходящего 2020-го года – пандемия, протесты по всему миру. При этом беседа с ними ведется в формате интервью как будто для документального фильма.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц