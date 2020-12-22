Уже совсем скоро, 27 декабря, на стриминговом сервисе Netflix выйдет пародийный фильм "Смерть 2020-му" (Death To 2020).
Накануне сервис опубликовал первый трейлер картины, в котором несколько рассекретил задумку авторов.
"Смерть 2020-му": что известно о фильме
Читайте такжеФильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала": Netflix опубликовал первый тизер (видео)Картина снята в формате псевдодокументального фильма. Фактически это пародия на главные события 2020-го.
Роли в фильме исполнили Сэмюэль Л. Джексон, Хью Грант, Лиза Кудроу, Лесли Джонс, Кумейл Нанджиани, Кристин Милиоти, Диана Морган, Джо Кири, Самсон Кайо, Трейси Уллман.
Создателями картины выступили авторы научно-фантастического сериала "Черное зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукер.
Сюжет. Главные герои выступают экспертами, которые "профессионально" комментируют громкие события уходящего 2020-го года – пандемия, протесты по всему миру. При этом беседа с ними ведется в формате интервью как будто для документального фильма.
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