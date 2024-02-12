В украинский прокат фильм с Гленом Пауэллом в главной роли выйдет 18 июля 2024 года.

Кинокомпания Warner Brothers представила первый трейлер фильма-катастрофы "Смерчи "(Twisters), являющегося сиквелом фильма 1996 года "Смерч".

В центре сюжета фильма – бывшая охотница за смерчами Кейт Купер, которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Сейчас Кейт живет в Нью-Йорке в полной безопасности и изучает модели торнадо только на мониторах компьютеров. Однажды ее друг Хави заманивает девушку обратно на открытые равнины, чтобы испытать новую революционную систему слежения за торнадо. Там Кейт знакомится с харизматичным и безрассудным Тайлером Оуэнсом – суперзвездой социальных сетей, который вместе со своей неуемной командой показывает подписчикам приключения охотников за смерчами. И чем опаснее охота, тем лучше. Впрочем, на этот раз все идет не по плану: когда сезон смерчей усиливается до невиданных ранее масштабов, оказавшись на пути нескольких штормовых систем, Кейт, Тайлер и их команды вынуждены бороться за собственные жизни.

Главные роли в фильм исполнили Дейзи Эдгар-Джонс ("Свежатина", "Там, где поют раки"), Глен Пауэлл ("Люблю тебя ненавидеть", "Топ Ган: Меверик"), Энтони Рамос ("Звезды родилась", "Трансформеры: Восстание зверей"), Дэрил Мак-Кормак (сериалы "Острые козырьки", "Колесо времени"), Кирнан Шипка (сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Дэвид Коренсвет (сериал "Голливуд", будущий фильм "Супермен: Наследие"), Саша Лейн (сериалы "Локи", "Переполненная комната") и другие.

Режиссером фильма выступил Ли Айзек Чун, который ранее снял номинированную на шесть "Оскаров" драму "Минари" (2020) и один из эпизодов третьего сезона сериала "Мандалорец".

Фильм "Смерч" 1996 года – интересные факты

Фильм-катастрофа "Смерч" (Twister) вышел в мае 1996 года и получил противоречивые оценки критиков – его ругали за сценарий, но хвалили за спецэффекты (он даже получил две номинации на "Оскар" – за звук и визуальные эффекты). В то же время он стал настоящим хитом кинопроката, собрав почти 500 миллионов долларов при бюджете около 90 миллионов долларов.

В центре сюжета фильма были двое ученых на грани развода Джоанн "Джо" Хардинг (Хелен Хант) и Билл Хардинг (Билл Пакстон), которые должны были выполнить последнюю миссию вместе – "скормить" страшному торнадо специальное устройство, которое помогло бы лучше исследовать это природное явление. Поговаривают, что главная героиня нового фильма будет их дочерью.

Снял первый фильм нидерландский режиссер Ян де Бонт, на счету которого также такие хиты, как боевик "Скорость" (1994) с Сандрой Буллок и приключенческий экшн "Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни" (2003) с Анджелиной Джоли.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм "Смерчи" выйдет 18 июля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: