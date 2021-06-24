Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль / instagram.com/scarlettjohanssonworld
Актриса Скарлетт Йоханссон снимется в фильме от студии Disney "Башня ужаса". Также она выступит в роли продюсера этой картины.
Об этом сообщает Collider.
Отмечается, что сюжет картины будет основан на одноименном аттракционе парка Диснейленд, который посвящен научно-фантастическому сериалу "Сумеречная зона" и сделан в виде отеля 1930-х годов.
Именно там в страшную ночь Хеллоуина пропали пять человек. При этом детали сюжета пока неизвестны. Поэтому как будут разворачиваться события - остается вопросом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Главный герой шоу "Локи" оказался бисексуальным
- Стало известно, кто сыграет главную героиню сериала "Моя любимая Страшко"
- Вышел тизер спин-оффа "Американской истории ужасов" (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram