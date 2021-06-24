Также она выступила в роли продюсера.

Актриса Скарлетт Йоханссон снимется в фильме от студии Disney "Башня ужаса". Также она выступит в роли продюсера этой картины.

Об этом сообщает Collider.

Отмечается, что сюжет картины будет основан на одноименном аттракционе парка Диснейленд, который посвящен научно-фантастическому сериалу "Сумеречная зона" и сделан в виде отеля 1930-х годов.

Именно там в страшную ночь Хеллоуина пропали пять человек. При этом детали сюжета пока неизвестны. Поэтому как будут разворачиваться события - остается вопросом.

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Автор: Диана Могилевич