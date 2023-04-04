В украинский прокат фильм выйдет 17 августа 2023 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер супергеройского комедийного экшна "Синий жук" (Blue Beetle), который станет частью расширенной вселенной DC.

В центре сюжета фильма – выпускник колледжа Хайме Рейес, который возвращается в родной дом в Техасе, полный надежд на будущее. Однако дом теперь – совсем не то место, каким он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение, вмешивается судьба: Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятными доспехами. Когда Хайме одевает их, он обладает необычайными и непредсказуемыми способностями, которые навсегда меняют его жизнь. Хайме становится супергероем – Синим Жуком.

Главную роль в фильме исполнил Ксоло Маридуэнья, прежде всего известный по сериалу Netflix Cobra Kai. Он станет первым латинским супергероем в киновселенной DC.

Также одну из важных ролей в фильме исполнила Сьюзан Сарандон ("Иствикские ведьмы", "Тельма и Луиза", "Облачный атлас").

Снял фильм пуэрториканский режиссер Анхель Мануэль Сото, зарекомендовавший себя социальной драмой "Короли Шарм-Сити" 2020 года, которая получила в целом положительные отзывы критиков.

В украинский прокат фильм выйдет 17 августа 2023 года.

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