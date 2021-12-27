Во всем мире картина собрала 1,05 миллиарда долларов.

"Человек-паук: Нет пути домой" - последний фильм супергеройской франшизы Marvel об одноименном персонаже - превысил 1 миллиард долларов в мировом прокате.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на киностудию Sony.

Такой отметки фильм достиг всего через 12 дней после выхода в прокат. Только "Мстители: Финал" и "Мстители: Война бесконечности" 2019 года достигли этой отметки за меньшее время, за 5 и 11 дней соответственно.

Читайте такжеMarvel опубликовала тизер фильма "Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия"Во всем мире фильм собрал 1,05 миллиарда долларов и стал единственной картиной с момента начала пандемии коронавируса, которая заработала миллиард долларов в прокате.

Это произошло впервые после выхода "Звездных войн: Скайуокер. Восход", вышедшего в декабре 2019 года. Sony также заявила, что "Нет пути домой" теперь является самым кассовым фильмом года во всем мире.

Напомним, американский кинорежиссер Дестин Дэниел Креттон выпустит "Шан-Чи 2" вместе с Marvel. Он уже подписал многолетний контракт с Marvel Studios и Hulu’s Onyx Collective.

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