В центре внимания - техно-музыка, странные танцы и актерская вечеринка.

Онлайн-показы видеоспектакля "Шинель" по Николаю Гоголю пройдут с 1 по 10 апреля.

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В марте в Театре на Подоле прошли съемки украиноязычного спектакля для всей семьи "Шинель". Режиссером театральной постановки выступила Валерия Федотова, а видеоверсии - Валентин Кондратюк. Для постановки также провели уникальную запись саундтреков. Прямо на сцене театра симфонический оркестр "Виртуозы Киева" вживую исполнят авторские электронные композиции, написанные известными саунд-продюсерами Александром Филоненком (Monoconda) и Дмитрием Авксентьевым (Koloah, Voin Oruwu).

"Из-за пандемии по всей Украине сейчас практически не проводятся какие-либо культурные мероприятия. А в Киеве и ряде областей страны они и вовсе запрещены из-за локдауна. Мы же дарим всем уникальную возможность этой весной провести свой досуг классно, безопасно и доступно. Только посмотрите наш тизер! Похоже ли это на классический (стереотипно архаичный театр? Именно так - нет! После такого видео и вы, и ваши дети, и друзья захотят присоединиться к домашнему сеансу и просмотреть Гоголя. Мы уверены: уже после этого ролика, а скоро и после просмотра "Шинели", вы измените свое мнение о театральных постановках и начнете их смотреть еще чаще и с большим интересом!"- рассказывают Даша Малахова и Наталья Чижова, продюсеры проекта "Театр 360 градусов".

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Автор: Диана Могилевич