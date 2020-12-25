Музыканты из Украины и Азербайджана исполнили "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича на одной из вершин Кавказских гор.
Новые краски украинской мелодии подарили старинные кавказские инструменты.
Пользователи сети отмечают особую атмосферу видео, поскольку артистов записывали в снежных горах во время заката солнца.
"Талантливая украинская музыкантка Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем дал возможность украинскому "Щедрику" зазвучать по новому с помощью древних азербайджанских музыкальных инструментов", – рассказал украинский посол в Азербайджане Владислав Каневский в YouTube.
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"Щедрик" Леонтовича: что известно
Всемирно известное произведение для хора "Щедрик" относится к тем, над которыми Николай Леонтович работал почти всю жизнь. Текстовый первоисточник связан с дохристианской эпохой, когда новый год начинался ранней весной с возвращением в Украину ласточек.
Органично соединив приемы народного многоголосия с достижением классической полифонии, композитор добился того, что каждый голос играет вполне самостоятельную выразительную роль, воспроизводя тончайшие изменения настроения в песне, подавая каждый художественный образ в предельном завершении.
Композитор прибегает к так называемым органным пунктам, на фоне которых строит сложные звуковые комплексы. Этим он достигает особой гармоничной насыщенности и напряженности звучания.
Английскоязычную версию текста, известную как Carol of the Bells, составил в 1930-е годы дирижер, хормейстер, учитель музыки Петр Вильговский.
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