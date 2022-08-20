Премьера сериала состоится 9 сентября 2022 года.

Телеканал Showtime выпустил полный трейлер предстоящего драматического криминального сериала "Американский жигало" (American Gigolo), в котором главную роль исполнил Джон Бернтал ("Ходячие мертвецы", "Каратель", "Вдовы", "Король Ричард").

Также из нового ролика стало известно, что премьера сериала состоится 9 сентября 2022 года.

В центре сюжета фильма – мужчина по имени Джулиан Кей, который, проведя 15 лет в тюрьме после ареста за убийство, выходит на свободу и пытается найти себя в современной лос-анджелесской секс-индустрии. Попутно он пытается выяснить, кто подставил его много лет назад, повесив на него преступление, которое он не совершал, а также воссоединиться со своей бывшей возлюбленной.

Также в сериале задействованы Гретхен Мол ("Манчестер у моря", "Поезд на Юму"), Рози О'Доннелл ("Фостеры", "Матрешка"), Лиззи Брошре ("Штамм", "Версаль"), Лиленд Орсер ("Берлинская резидентура", "Заложница") и другие.

Сериал основам на одноименном фильме 1980 года Пола Шрейдера с Ричардом Гиром в главной роли, однако, судя по трейлеру, между ними будет немало различий.

Продюсером сериала выступил продюсер оригинального фильма Джерри Брукхаймер ("Топ Ган: Мэверик", "Армагеддон", "Перл Харбор", "Люцифер", "C.S.I.: Место преступления").

Вас также могут заинтересовать новости: